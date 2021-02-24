На Черниговщине стартовала вакцинация от коронавируса

24 февраля, 2021, 17:44

В Черниговской области первым сделал прививку от коронавируса заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин

Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко во время брифинга.

Он отметил, что прививаться ему было не страшно, он чувствует себя хорошо.

"Страшно болеть, страшно видеть, как пациенты и близкие люди болеют и, к сожалению, умирают. Человечество не придумало в борьбе с массовыми болезнями ничего лучше вакцинации", - отметил Кузин.

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В свою очередь глава Черниговской ОГА отметила, что область получила 6800 доз вакцины, первыми добровольно сделали прививки 10 медиков областной больницы.

"Важно заботиться о медиках, работающих с COVID-положительными", - сказала Коваленко.

Черкасская область стала первой, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.

Впоследствии, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Столица получила 42 600 доз вакцины.

Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca.

Также в Винницкой области началась вакцинация от COVID-19.

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