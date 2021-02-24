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Черкасчина первой получила вакцину от COVID-19

Черкасчина стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield

Об этом сообщает LB.ua .

Во время транспортировки был соблюден температурный режим. Вместе с вакциной прибыли шприцы и контейнеры для утилизации.

Следующим этапом является выдача препарата мобильной бригаде для начала прививок. Мобильная бригада уже получила первые сто доз для вакцинации медиков области.

В области есть две бригады для проведения вакцинации: одна проходила тренировку под препарат CoviShield, другая - под Pfizer. Первым прививают Евгения Лоренко, врача-реаниматолога опорной по коронавирусу Черкасской областной больницы.

  • По словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации запланирован на 24 февраля .
  • Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

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