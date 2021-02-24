Киевская область получила более 16 тыс. доз вакцин от COVID-19

24 февраля, 2021, 15:15

24 февраля Киевская область получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"Сегодня, 24 февраля 2021, Киевщина получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca. Соответственно этот же день в области стартует и прививочная кампания. Начнется она на базе Броварской многопрофильной клинической больницы", - говорится в сообщении.

В области в первую очередь провакцинируют работников мобильных бригад из иммунизации.

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В дальнейшем на первом этапе прививки против коронавируса получат 3657 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19.

Как отметила профильная заместитель главы облгосадминистрации Татьяна Щербак, в Киевской области для вакцинации на первом этапе задействовано 23 мобильные бригады по иммунизации. Именно они и проведут прививки медицинским работникам из 27 госпитальных баз.

Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации был запланирован на 24 февраля .

Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Так, Черкасская область стала первой областью , куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.

Згодомо, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Город получил 42 600 доз вакцины.

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