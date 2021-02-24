Киевская область получила более 16 тыс. доз вакцин от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"Сегодня, 24 февраля 2021, Киевщина получила 16 600 вакцин Oxford / AstraZeneca. Соответственно этот же день в области стартует и прививочная кампания. Начнется она на базе Броварской многопрофильной клинической больницы", - говорится в сообщении.
В области в первую очередь провакцинируют работников мобильных бригад из иммунизации.
Читайте также: В Украине сделали первую прививку от коронавируса
В дальнейшем на первом этапе прививки против коронавируса получат 3657 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19.
Как отметила профильная заместитель главы облгосадминистрации Татьяна Щербак, в Киевской области для вакцинации на первом этапе задействовано 23 мобильные бригады по иммунизации. Именно они и проведут прививки медицинским работникам из 27 госпитальных баз.
- Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации был запланирован на 24 февраля .
- Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.
- Так, Черкасская область стала первой областью , куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
- Згодомо, в КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Город получил 42 600 доз вакцины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти