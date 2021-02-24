Киев получил более 42 тыс. доз COVID-вакцины, - КГГА
Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"Киев получил 42,6 тыс. доз вакцины от COVID-19. Учреждения здравоохранения столицы готовы к старту кампании по вакцинации против COVID-19. В частности, и вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), которую предоставило Министерство здравоохранения", - подчеркнул он.
В столице сформированы 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и продолжат проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
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По его словам, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах, а также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСД города.
"Уже верифицированы списки медицинских работников, которые получат прививки в первую очередь. Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи и медики других заведений здравоохранения", - сказал Мондриевский.
Сейчас городские власти ведут переговоры о закупке вакцины.
- Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации был запланирован на 24 февраля.
- Первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.
- Так, Черкасчина стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
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