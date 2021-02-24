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Espreso.tvОбществоКиев получил более 42 тыс. доз COVID-вакцины, - КГГА

Киев получил более 42 тыс. доз COVID-вакцины, - КГГА


фото: reuters
В КГГА заявили о готовности к вакцинации от коронавируса. Город получил 42,6 тыс. доз вакцины

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Киев получил 42,6 тыс. доз вакцины от COVID-19. Учреждения здравоохранения столицы готовы к старту кампании по вакцинации против COVID-19. В частности, и вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), которую предоставило Министерство здравоохранения", - подчеркнул он.

В столице сформированы 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и продолжат проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

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По его словам, подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах, а также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСД города.

"Уже верифицированы списки медицинских работников, которые получат прививки в первую очередь. Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи и медики других заведений здравоохранения", - сказал Мондриевский.

Сейчас городские власти ведут переговоры о закупке вакцины.

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