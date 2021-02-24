Санкции против Медведчука одобряют 58% украинцев, - опрос "Рейтинга"
Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенном группой "Рейтинг".
Согласно опросу, 25% людей ответили, что впервые слышат о наложении санкций на нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко за финансирование терроризма.
Большинство украинцев (58%) одобряют решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Не поддерживают санкции 28% респондентов.
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В частности, на западе страны санкции поддерживают 72% опрошенных, в центре 63%, на юге 48%, а на востоке 35%.
Против санкций в отношении Медведчука 17% опрошенных на западе, 23% в центре, 36% на юге и 50% на востоке.
По данным опроса, 52% респондентов считают, что решение о введении санкций против Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию.
Социологи опросили население Украины в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021 года.
- Напомним, 2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112 Украина, ZIK, Newsone.
- В Офисе президента заявили, что санкции против телеканалов 112 ZIK и NewsOne - это противодействие фейкам.
- 19 февраля на нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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