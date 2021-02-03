"Это о противодействии фейкам и чужеродной пропаганде": в ОПУ прокомментировали санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил "Бабелю".
"Понятно, что санкции по телеканалам господина Медведчука - это вовсе не о медиа и не о свободе слова. Это только о эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде", - заявил Подоляк.
Читайте также: СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком
По его словам, санкции - это ответ на информационные и пропагандистские атаки на государство "со стороны тех, кто играет в чужие интересы и в чужую игру".
Читайте также: Санкции против 112 Украина, NewsOne и ZiK: каналы, которые связывают с Медведчуком, заявили о "политической расправе"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти