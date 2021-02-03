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Espreso.tvОбщество"Это о противодействии фейкам и чужеродной пропаганде": в ОПУ прокомментировали санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK

"Это о противодействии фейкам и чужеродной пропаганде": в ОПУ прокомментировали санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZiK


фото: УП
В Офисе президента заявили, что санкции против телеканалов 112,ZIK и NewsOne - это противодействие фейкам

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил "Бабелю".

"Понятно, что санкции по телеканалам господина Медведчука - это вовсе не о медиа и не о свободе слова. Это только о эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде", - заявил Подоляк.

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По его словам, санкции - это ответ на информационные и пропагандистские атаки на государство "со стороны тех, кто играет в чужие интересы и в чужую игру".

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