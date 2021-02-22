90% санкций против Медведчука носят косметический характер, - Емец

22 февраля, 2021, 19:33

90% санкций против нардепа Виктора Медведчука носят косметический характер. Ведь самому Медведчуку и его компаниям не запрещено пользоваться имуществом, на которое ввели санкции

Такое мнение высказал народный депутат VIII созыва Леонид Емец в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на телеканале Еспресо.TV .

"90% санкций против Медведчука носят косметический характер. Как-то все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому, я считаю, что введение санкций против Медведчука - это игра на публику. Ведь имуществом, на которое ввели санкции, спокойно пользуется господин Медведчук и его компании. Можно вспомнить о телеканале "1+1", где довольно неплохой пакет акций имеет жена Медведчука, госпожа Марченко. То есть, продать санкционное имущество они не могут, а пользоваться могут. И действительно, ничто не мешало властям ввести более жесткие санкции против пророссийских сил в Украине. Если у СНБО нет сомнений по поводу тесной связи Медведчука со страной-агрессором, то санкции должны быть более безжалостными и жестокими", - заявил Емец.

Он добавил, что был очень удивлен нерешительностью СНБО да и власти в целом. Ведь, если СНБО имеет достаточную доказательную базу связи Медведчука с Россией, то такие лояльные санкции позволяют Медведчуку и его компаниям спокойно работать в Украине.

"Возникает много вопросов и оговорок к тому, чтобы эти санкции не остались косметическими. Несомненным является тот факт, что Россия осуществляет диверсию на Украине через некоторые СМИ и фракции в парламенте. Но есть и то, что мы видим невооруженным глазом. А именно действия Медведчука и пророссийских сил в Украине. Поэтому, считаю, что санкции нужно усиливать. А подобными людьми, как Медведчук, должна заниматься СБУ. Небольшие трудности представляет сбор доказательной базы против людей", - добавил Емец.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb