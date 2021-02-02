СНБО ввела санкции против каналов 112 Украина, ZIK, Newsone, которые связывают с Медведчуком
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Зеленский на 5 лет ввел персональные санкции против самого Козака и каналов, принадлежащих ему: 112 Украина, ZIK, Newsone.
Санкции предусматривают:
1) блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) ограничение торговых операций;
3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
4) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
6) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
7) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
8) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину
из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
9) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
Также на 5 лет ввели санкции против региональных вещателей канала "112-Украина" - "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ".
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти