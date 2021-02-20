Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука
20 февраля, 2021, 18:48
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука
Об этом сообщает Официальный сайт президента Украины .
Своим указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О принятии мер по защите имущественных интересов государства".
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
- Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности в обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксану Марченко.
- Напомним, 20 февраля жена лидера "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что из-за введенных против нее санкций идет в политику и вступает в ОПЗЖ .
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