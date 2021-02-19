На Марченко и Медведчука наложили санкции, - Данилов

19 февраля, 2021, 17:55

По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороне санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции, передает Еспресо.TV

На нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.

В общем санкции наложили на 8 человек:

Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,

Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,

Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,

Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,

Марченко, гражданка Украины,

Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,

Медведчук, гражданин Украины,

Попов Михаил Юрьевич, гражданин РФ

Кроме того, в перечень попали 19 компаний. Часть из них зарегистрирована в РФ, часть Молдове и других странах.

В отношении компаний, которые непосредственно являются владельцами 5 самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовых актов, а также ввели санкции.

"Санкции вводятся на все имущество, которое является в подчинении господина Медведчука", - отметил Данилов.

Журналисты заметили ему, что частью акций телеканала "1 + 1" владеет жена Медведчука, которая вместе с ним попала под санкции - Оксана Марченко.

"1 + 1" будет работать. Там часть (акций, - Ред.). Накладывается арест, они не имеют права ее продавать, они не имеют права ей пользоваться, они не имеют права её закладывать ", - отметил Данилов.

По его словам, подробности санкций в отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко будут обнародованы в ближайшее время в указе президента Владимира Зеленского.

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