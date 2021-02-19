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На Марченко и Медведчука наложили санкции, - Данилов


фото: telekritika
По результатам заседания Совета национальной безопасности в обороне санкции наложены на 19 юридических и 8 физических лиц

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции, передает Еспресо.TV

На нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.

В общем санкции наложили на 8 человек:

  • Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,
  • Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,
  • Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,
  • Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,
  • Марченко, гражданка Украины,
  • Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,
  • Медведчук, гражданин Украины,
  • Попов Михаил Юрьевич, гражданин РФ

Кроме того, в перечень попали 19 компаний. Часть из них зарегистрирована в РФ, часть Молдове и других странах.
В отношении компаний, которые непосредственно являются владельцами 5 самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовых актов, а также ввели санкции.

"Санкции вводятся на все имущество, которое является в подчинении господина Медведчука", - отметил Данилов.

Журналисты заметили ему, что частью акций телеканала "1 + 1" владеет жена Медведчука, которая вместе с ним попала под санкции - Оксана Марченко.

"1 + 1" будет работать. Там часть (акций, - Ред.). Накладывается арест, они не имеют права ее продавать, они не имеют права ей пользоваться, они не имеют права её закладывать ", - отметил Данилов.

По его словам, подробности санкций в отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко будут обнародованы в ближайшее время в указе президента Владимира Зеленского.

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