На Марченко и Медведчука наложили санкции, - Данилов
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на пресс-конференции, передает Еспресо.TV
На нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.
В общем санкции наложили на 8 человек:
- Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,
- Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,
- Марченко, гражданка Украины,
- Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,
- Медведчук, гражданин Украины,
- Попов Михаил Юрьевич, гражданин РФ
Кроме того, в перечень попали 19 компаний. Часть из них зарегистрирована в РФ, часть Молдове и других странах.
В отношении компаний, которые непосредственно являются владельцами 5 самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовых актов, а также ввели санкции.
"Санкции вводятся на все имущество, которое является в подчинении господина Медведчука", - отметил Данилов.
Журналисты заметили ему, что частью акций телеканала "1 + 1" владеет жена Медведчука, которая вместе с ним попала под санкции - Оксана Марченко.
"1 + 1" будет работать. Там часть (акций, - Ред.). Накладывается арест, они не имеют права ее продавать, они не имеют права ей пользоваться, они не имеют права её закладывать ", - отметил Данилов.
По его словам, подробности санкций в отношении Виктора Медведчука и Оксаны Марченко будут обнародованы в ближайшее время в указе президента Владимира Зеленского.
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