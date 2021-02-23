"Заказчик - Труханов, исполнитель - Портнов, политическая ответственность - на Венедиктовой": Юрчишин о приговоре Стерненко

23 февраля, 2021, 15:34

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо TV.

"Я присутствовал на судебном заседании и вряд ли это можно назвать судом, потому что на протяжении недели на судью оказывалось яростное политическое давление. Фактически оправдательное решение было изменено на приговор. Прокуратора сделала все, чтобы это политическое дело, заказчиком которой является Геннадий Труханов, исполнителем Андрей Портнов и его люди в судебной и правовой системе, дошло до абсурдного этапа. Ведь это еще не завершение, а только этап. Поэтому можем констатировать, что политическая ответственность в этом деле лежит на госпоже Венедиктовой. Безусловно, что такими действиями она уже наработала на отставку. И не только делом против Стерненко. Это и, например, блокирование расследования дела против Татарова, который, кстати, тоже является одним из заказчиков дела против Сергея Стерненко", - заявил Юрчишин.

Народный депутат добавил, что фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокуроркы и отметил, что они будут делать все, "что в их силах".

"Мы будем делать все, что в наших силах. Мы уже выложили подписной лист и надеемся, что все проукраинские поддерживают то, что люди, которые являются орудием реванша, не возглавляли правоохранительные органы в Украине. Действительно, политическая ответственность на Банковой, особенно на Зеленском, но все исполнители этого политического дела должны понести ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко приговорили к семи годам лишения свободы по делу о похищении человека.

23 февраля активист Сергей Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Граждане Украины активно отреагировали на приговор Стерненко в соцсетях.

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