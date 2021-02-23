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Espreso.tvОбщество"Заказчик - Труханов, исполнитель - Портнов, политическая ответственность - на Венедиктовой": Юрчишин о приговоре Стерненко

"Заказчик - Труханов, исполнитель - Портнов, политическая ответственность - на Венедиктовой": Юрчишин о приговоре Стерненко

Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что дело в отношении активиста Сергея Стерненко, заказчиком которого является Геннадий Труханов, исполнителем Андрей Портнов, а политическая ответственность лежит на Ирине Венедиктовой, является "вполне политическим"

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо TV.

"Я присутствовал на судебном заседании и вряд ли это можно назвать судом, потому что на протяжении недели на судью оказывалось яростное политическое давление. Фактически оправдательное решение было изменено на приговор. Прокуратора сделала все, чтобы это политическое дело, заказчиком которой является Геннадий Труханов, исполнителем Андрей Портнов и его люди в судебной и правовой системе, дошло до абсурдного этапа. Ведь это еще не завершение, а только этап. Поэтому можем констатировать, что политическая ответственность в этом деле лежит на госпоже Венедиктовой. Безусловно, что такими действиями она уже наработала на отставку. И не только делом против Стерненко. Это и, например, блокирование расследования дела против Татарова, который, кстати, тоже является одним из заказчиков дела против Сергея Стерненко", - заявил Юрчишин.

Народный депутат добавил, что фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокуроркы и отметил, что они будут делать все, "что в их силах".

"Мы будем делать все, что в наших силах. Мы уже выложили подписной лист и надеемся, что все проукраинские поддерживают то, что люди, которые являются орудием реванша, не возглавляли правоохранительные органы в Украине. Действительно, политическая ответственность на Банковой, особенно на Зеленском, но все исполнители этого политического дела должны понести ответственность", - говорится в сообщении.

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