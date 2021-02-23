"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. С Украиной. Они ее получат": соцсети о приговоре Стерненко

23 февраля, 2021, 12:33

Приговор Сергею Стерненко не оставил равнодушными украинские соцсети. Граждане сходятся на отсутствии правосудия и делают сообщения в поддержку арестованного

Еспресо.TV собрало первую реакцию граждан на приговор активисту.

Читайте также: Суды превратились в орудие давления и устранения неугодных - "Голос" о приговоре Стерненко

Читайте также: Стерненко объявили приговор по обвинению в похищении человека 7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискация половины имущества

Больше поддержки активисту высказали на его страницах в соцсетях:

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо