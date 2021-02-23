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Espreso.tvОбщество"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. С Украиной. Они ее получат": соцсети о приговоре Стерненко

"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. С Украиной. Они ее получат": соцсети о приговоре Стерненко


фото: hromadske.ua
Приговор Сергею Стерненко не оставил равнодушными украинские соцсети. Граждане сходятся на отсутствии правосудия и делают сообщения в поддержку арестованного

Еспресо.TV собрало первую реакцию граждан на приговор активисту.

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Больше поддержки активисту высказали на его страницах в соцсетях:

 

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