"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. С Украиной. Они ее получат": соцсети о приговоре Стерненко
23 февраля, 2021, 12:33
Приговор Сергею Стерненко не оставил равнодушными украинские соцсети. Граждане сходятся на отсутствии правосудия и делают сообщения в поддержку арестованного
Еспресо.TV собрало первую реакцию граждан на приговор активисту.
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Больше поддержки активисту высказали на его страницах в соцсетях:
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