"Голос" собирает подписи за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко
Об этом народный депутат Ярослав Юрчишин написал в Facebook.
"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко, не вправе занимать должность генерального прокурора", - написал нардеп.
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Он добавил, что судья, который отпускал директора базы "Виктория" после пожара с погибшими, намеренно выбран только для зачитывания политически мотивированного решения.
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