"Голос" собирает подписи за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко

23 февраля, 2021, 13:13

Об этом народный депутат Ярослав Юрчишин написал в Facebook.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко, не вправе занимать должность генерального прокурора", - написал нардеп.

Читайте также: Стерненко объявили приговор по обвинению в похищении человека 7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискация половины имущества

Он добавил, что судья, который отпускал директора базы "Виктория" после пожара с погибшими, намеренно выбран только для зачитывания политически мотивированного решения.

Читайте также: "Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. С Украиной. Они ее получат": соцсети о приговоре Стерненко