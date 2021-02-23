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Espreso.tvОбщество"Голос" собирает подписи за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко

"Голос" собирает подписи за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко

Партия "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокуроркы Ирины Венедиктовой

Об этом народный депутат Ярослав Юрчишин написал в Facebook.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко, не вправе занимать должность генерального прокурора", - написал нардеп.

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Он добавил, что судья, который отпускал директора базы "Виктория" после пожара с погибшими, намеренно выбран только для зачитывания политически мотивированного решения.

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