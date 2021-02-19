Это общая безответственность правительства, - Княжицкий об отсрочке вакцинации украинцев

19 февраля, 2021, 14:26

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает отсрочку вакцинации от коронавируса в Украине "общей безответственностью власти"

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 19 февраля, сообщает Еспресо.TV .

"Это стыд и позор для власти! Потому что любую власть можно оценивать по тому, насколько власть не париться или снимает видосики, а заботится о собственных гражданах. Мы видим, что в Израиле уже фактически все население вакцинировано. Они выдают паспорта тем переболевших и тем, кто вакцинирован. Зимбабве начало вакцинировать сейчас, есть сообщения за вчера ", - сказал нардеп.

Княжицкий отмечает, что Украина до сих пор не начала вакциинацию и это безответственно.

"Я не знаю другой страны, такой как Украина, которая до сих пор не начала вакцинацию. Поэтому кроме большого стыда и безответственности, другим способом я оценить это не могу", - сказал он.

На вопрос, достойный ли министр здравоохранения Максим Степанов увольнения из-за ситуации с вакцинацией или даже все правительство, Николай Княжицкий отметил: "Мы всегда, как" Европейская Солидарность ", выступали за то, что изменить все правительство, не только Степанов. Поэтому что общая безответственность правительства. А чем лучше премьер (Денис Шмыгаль - ред.)? А чем лучше президент ( Владимир Зеленский - ред.), который это все руководит? Просто мы имеем систему безответственной власти".

Он считает вакцинацию лучшей иллюстрацией для этого.

"Потому что это показание того, заботится ли власть, хоть каким-то образом, о своих гражданах и об их здоровье или нет. Каждый, кто умирает сейчас, на совести Зеленского, лично Шмыгаля и каждого министра этого правительства", - подчеркнул Княжицкий .

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии было названо новую дату вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.

18 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила , что если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил , что не уверен, что неделю задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.

Впоследствии, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригрозил министру здравоохранения Максиму Степанову "серьезным разговором" в случае дальнейшего затягивания с началом вакцинации

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