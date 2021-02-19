"Без вакцины да не возвращается": Гетманцев пригрозил Степанову "серьезным разговором" в случае дальнейшего затягивания с вакцинацией

19 февраля, 2021, 12:27

Об этом Гетманцев сказал журналистам в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Он же уехал. Я думаю, без вакцины пусть даже не возвращается", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что в случае дальнейшего затягивания начала вакцинации вопрос об увольнении Степанова может быть рассмотрен.

"Может быть рассмотрен вопрос об увольнении. Можем, и обязательно, в любом случае будет серьезный разговор и будут соответствующие выводы в отношении министра. Но об обязательном увольнении ... я еще раз подчеркиваю, что просрочка предоставления вакцины в неделю не является решающим в противодействии коронавируса ", - отметил нардеп.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии было названо новую дату вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.

18 февраля народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила , что если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Ранее Гетманцев заявил , что не уверен, что неделю задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax

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