Если вакцинация не начнется до конца февраля, будем ставить вопрос об отставке Степанова, - нардеп- "слуга" Верещук
17 февраля, 2021, 21:47
Если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова
Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила народный депутат Ирина Верещук.
"Мы четко поставили дедалйны. Этот дедлайн - конец февраля. Если вакцинация не начнется до конца февраля, то мы будем ставить вопрос об отставке господина Степанова, потому что это его персональная ответственность и, так сказать, политическая ответственность монобольшинства", - сказала Верещук
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- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова
- Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что до 21 февраля начнется вакцинация от коронавируса.
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