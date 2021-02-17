Если вакцинация не начнется до конца февраля, будем ставить вопрос об отставке Степанова, - нардеп- "слуга" Верещук

17 февраля, 2021, 21:47

Если вакцинация против COVID-19 в Украине не начнется до конца февраля, то во фракции "Слуга народа" поднимут вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила народный депутат Ирина Верещук.

"Мы четко поставили дедалйны. Этот дедлайн - конец февраля. Если вакцинация не начнется до конца февраля, то мы будем ставить вопрос об отставке господина Степанова, потому что это его персональная ответственность и, так сказать, политическая ответственность монобольшинства", - сказала Верещук

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что до 21 февраля начнется вакцинация от коронавируса.