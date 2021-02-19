17 часов рейса через Дубай в Индию: Степанов улетел за вакцинами

19 февраля, 2021, 07:11

Глава Минздрава Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax

Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.

"Киев - Дубай - Дели - Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактованных 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 гг ", - написал Степанов.

Он добавил, что отправку первой партии вакцин в Украину проконтролирует на месте.

Киев-Дубай-Дели-Пуне Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем ... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 Февраль 2021

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