17 часов рейса через Дубай в Индию: Степанов улетел за вакцинами
Об этом Степанов написал на своей странице в Facebook.
"Киев - Дубай - Дели - Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактованных 12 млн доз достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 гг ", - написал Степанов.
Он добавил, что отправку первой партии вакцин в Украину проконтролирует на месте.
Киев-Дубай-Дели-Пуне Через 17 часов буду в пункте назначения - Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем ...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 18 Февраль 2021
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