"Не уверен, что неделя что-то изменит": Гетманцев прокомментировал задержку вакцинации на неделю
Об этом Гетманцев заявил журналистам в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
"Мы должны принять меры, мы должны, скажем так, провести работу с министром. Но опять же, я не убежден в том, что неделю что-то изменит кардинально в противодействии коронавируса", - сказал Гетманцев.
Гетманцев отметил, что дата начала вакцинации, по заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, будет просроченная на неделю.
"Вы требуете или предлагаете отправить его в отставку только на основании того, что он затянул срок на неделю? Я не уверен, что это является достаточным основанием. Хотя я согласен, что есть просрочка и относительно этой просрочки мы должны сделать выводы", - заявил он.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал , что до 21 февраля начнется вакцинация от коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти