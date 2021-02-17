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Espreso.tvЭкономика"Не уверен, что неделя что-то изменит": Гетманцев прокомментировал задержку вакцинации на неделю

"Не уверен, что неделя что-то изменит": Гетманцев прокомментировал задержку вакцинации на неделю


фото: 5.ua
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что не уверен, что неделя задержки в вакцинации от COVID-19 что-то изменит, и не видит оснований для отставки министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом Гетманцев заявил журналистам в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Мы должны принять меры, мы должны, скажем так, провести работу с министром. Но опять же, я не убежден в том, что неделю что-то изменит кардинально в противодействии коронавируса", - сказал Гетманцев.

Гетманцев отметил, что дата начала вакцинации, по заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, будет просроченная на неделю.

"Вы требуете или предлагаете отправить его в отставку только на основании того, что он затянул срок на неделю? Я не уверен, что это является достаточным основанием. Хотя я согласен, что есть просрочка и относительно этой просрочки мы должны сделать выводы", - заявил он.

  • Ранее министр здравоохранения Максим Степанов пообещал , что до 21 февраля начнется вакцинация от коронавируса.

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