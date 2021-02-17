В Украине начнут вакцинацию препаратом AstraZeneca, - Степанов
17 февраля, 2021, 22:37
Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. передает Интерфакс-Украина.
"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компании AstraZeneca, которая производится Serum Institute", - сказал он.
Степанов уточнил, что 500 тыс. доз должны прибыть до конца текущей недели.
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"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии", - сказал министр.
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