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В Украине начнут вакцинацию препаратом AstraZeneca, - Степанов


фото: МОЗ
Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. передает Интерфакс-Украина.

"Думаю, что первое, с чего мы начнем вакцинироваться, это именно вакцина компании AstraZeneca, которая производится Serum Institute", - сказал он.

Степанов уточнил, что 500 тыс. доз должны прибыть до конца текущей недели.

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"До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии", - сказал министр.

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