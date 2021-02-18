СБУ проверяет "1 + 1" на связи с Медведчуком, - Подоляк

18 февраля, 2021, 11:27

По словам Михаила Подоляка, Служба безопасности проводит проверку медиахолдинга Игоря Коломойского

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина ".

Журналисты задали Подоляку вопрос, стоит ли "напрягаться" главному владельцу "1 + 1" олигарху Игорю Коломойскому за долю Виктора Медведчука в собственности канала перед заседанием СНБО, на котором, по инсайдерской информации издания, будут наложены санкции на "ПрикарпатЗападТранс".

"СБУ проводит проверку по "1 + 1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, который имеет влияние на управление, условно говоря, какое-то влияние на информационную политику по определенным пакетом акций", - ответил Подоляк.

"Да, у "1 + 1" есть интересные расследования, он тоже играет в политику. Но мне кажется, это абсолютно нормальный для конкурентной среды медийный канал. Вообще я не вижу какую-то проблему в ныне существующих каналах, включая и пул Порошенко, кроме пула Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука ", - добавил он.

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