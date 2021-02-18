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Espreso.tvОбществоСБУ проверяет "1 + 1" на связи с Медведчуком, - Подоляк

СБУ проверяет "1 + 1" на связи с Медведчуком, - Подоляк


фото: kremlin
По словам Михаила Подоляка, Служба безопасности проводит проверку медиахолдинга Игоря Коломойского

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина ".

Журналисты задали Подоляку вопрос, стоит ли "напрягаться" главному владельцу "1 + 1" олигарху Игорю Коломойскому за долю Виктора Медведчука в собственности канала перед заседанием СНБО, на котором, по инсайдерской информации издания, будут наложены санкции на "ПрикарпатЗападТранс".

"СБУ проводит проверку по "1 + 1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, который имеет влияние на управление, условно говоря, какое-то влияние на информационную политику по определенным пакетом акций", - ответил Подоляк.

"Да, у "1 + 1" есть интересные расследования, он тоже играет в политику. Но мне кажется, это абсолютно нормальный для конкурентной среды медийный канал. Вообще я не вижу какую-то проблему в ныне существующих каналах, включая и пул Порошенко, кроме пула Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука ", - добавил он.

  • Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Верховный суд получил 2 иска по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о санкциях против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и каналов 112, NewsOne и ZIK.
  • 9 февраля в Верховный суд поступил еще один иск к президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
  • 10 февраля Верховный суд отказал в рассмотрении двух исков , в которых требовали приостановить действие указа президента Владимира Зеленского о блокировании 112 Украина, NewsOne и ZIK.
  • 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne
  • 15 февраля по Верховного суда поступил иск от "ООО Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (канал ZIK) по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении в действие санкций против медиа

 

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