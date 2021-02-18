Биатлон: Где и когда смотреть одиночную смешанную эстафету на ЧМ

18 февраля, 2021, 07:45

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится одиночная смешанная эстафета

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

В одиночной смешанной эстафете выступят биатлонист и биатлонистка каждой из сборных. Украина будет стартовать под 14 номером. Нашу страну в гонке представят Артем Прима и Дарья Блашко.

Чемпионат мира-2021

Поклюка (Словения)

18 февраля

16:15 - Одиночная смешанная эстафета

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