Биатлон: Украина на последних метрах дистанции потеряла бронзу в стартовой гонке чемпионата мира

10 февраля, 2021, 17:22

Сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дмитрий Пидручный и Артем Прима использовали 8 запасных патронов и отстали от победителей из Норвегии на 52,2 сек. Серебро получила сборная Австрии.

Украина боролась за медали до самого конца гонки. Наши биатлонисты отстали от Швеции, которая финишировала третьей, на 0,5 секунды.

Чемпионат мира - 2021

смешанная эстафета

10 февраля

1. Норвегия (Иоганнес Бё, Стурла Легрейд, Тирил Екгофф и Марте Олсбю-Ройселанд) - 1: 20.19,3 (0 штрафных кругов + 11 запасных патронов)

2. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Дуня Здуц, Лиза Хаузер) - отставание 27,0 (0 + 2)

3. Швеция (0 + 8) +30,6

4. Украина (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дмитрий Пидручный, Артем Прима) - 31,1 (0 + 8)

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. На турнире будет разыграно одиннадцать комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 5 - в эстафетах.

Напомним, 31 января сборная Украины выиграла бронзовую награду в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Польше.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb