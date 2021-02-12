Биатлон: двое украинцев финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира

12 февраля, 2021, 16:50

Украинцы Артем Прима и Дмитрий Подручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный украинец, кто отстрелял безошибочно - Богдан Цымбал, однако спортсмен показал не самую лучшую скорость и финишировал на 30-й позиции.

Дмитрий Подручный дважды ошибся на стрельбе, однако сумел финишировать в топ-25. Одна ошибка и 20 позиция у Артема Примы.

Победу одержал Мартин Понсилуома, швед прошел 10 км за 24 минуты и 41,1 сек.

Чемпионат мира-2021

Мужчины. Спринт, 10 км

Поклюка (Словения)

12 февраля

1. Мартин Понсилуома (Швеция) (0 + 0) 24: 41.1

2. Симон Детье (Франция) (0 + 0) +11,2

3. Эмильен Жаклен (Франция) (1 + 0) +12,9

...

20. Артем Прима (1 + 0) +1: 01,8

23. Дмитрий Подручный (1 + 1) +1: 05,0

30. Богдан Цымбал (Украина) (0 + 0) +1: 20.4

78. Антон Дудченко (2 + 1) +2: 57,7

Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.

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