Биатлон: двое украинцев финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный украинец, кто отстрелял безошибочно - Богдан Цымбал, однако спортсмен показал не самую лучшую скорость и финишировал на 30-й позиции.
Дмитрий Подручный дважды ошибся на стрельбе, однако сумел финишировать в топ-25. Одна ошибка и 20 позиция у Артема Примы.
Победу одержал Мартин Понсилуома, швед прошел 10 км за 24 минуты и 41,1 сек.
Чемпионат мира-2021
Мужчины. Спринт, 10 км
Поклюка (Словения)
12 февраля
1. Мартин Понсилуома (Швеция) (0 + 0) 24: 41.1
2. Симон Детье (Франция) (0 + 0) +11,2
3. Эмильен Жаклен (Франция) (1 + 0) +12,9
...
20. Артем Прима (1 + 0) +1: 01,8
23. Дмитрий Подручный (1 + 1) +1: 05,0
30. Богдан Цымбал (Украина) (0 + 0) +1: 20.4
78. Антон Дудченко (2 + 1) +2: 57,7
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
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