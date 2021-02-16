Биатлон: шведку, которая "вырвала" у Украины медаль в эстафете, оставили без золота на ЧМ

16 февраля, 2021, 14:41

Чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала чешка Маркета Давыдова, которая отобрала золото у шведки Анны Эберг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Маркета Давыдова безупречно прошла все 4 огневых рубежа и на 27,9 сек опередила шведку Анну Эберг, которая заработала 1 штрафную минуту.

Бронза досталась норвежке Ингрид Ланнмар Тандервольд, которая также допустила 1 промах и отстала от победительницы на 1 мин. 4,0 сек.

Лучшей из украинок стала Анастасия Мерушина, которая с 1 штрафной минутой финишировала тринадцатой.

Маркета Давыдова впервые стала победительницей чемпионата мира.

Напомним, что Анна Еберег на финише смешанной эстафеты победила в борьбе за бронзу украинку Елену Пидгрушную. Наша биатлонистка обвинила соперницу в неспортивной борьбе за то, что она блокировала ее попытки атаковать на последних метрах дистанции.

Чемпионат мира по биатлону

Поклюка (Словения)

16 февраля

женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Маркета Давыдова (Чехия) - 42.27,7 (0 штрафных минут)

2. Анна Эберг (Швеция) - отставание 27,9 (1)

3. Ингрид Ланнмарк Тандревольд (Норвегия) - 1.04,0 (1)

13. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.28,3 (1)

32. Юлия Джима (Украина) - 4.06,4 (4)

41. Вита Семеренко (Украина) - 4.39,1 (2)

43. Елена Пидгрушная (Украина) - 4.55,0 (4)

In December 2019, Marketa Davidova reached her first career podium in @BiatlonPokljuka - in the Individual.



Things are looking very good for her to at least repeat the feat , if not better https://t.co/bk5aBBso9Q # pokljuka2021 pic.twitter.com/T4jUGBfPhZ - IBU World Cup (@IBU_WC) February 16, 2021

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb