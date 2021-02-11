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Espreso.tvСпортНаглость и хамство: Пидгрушная обвинила соперницу в неспортивной борьбе за бронзу эстафеты на ЧМ по биатлону

Наглость и хамство: Пидгрушная обвинила соперницу в неспортивной борьбе за бронзу эстафеты на ЧМ по биатлону


фото: Getty Images
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира

Об этом сообщает Biathlon.com.ua .

После гонки, в которой сборная Украины финишировала четвертой и уступила Швеции всего 0,5 сек., Пидгрушная заявила, что Эберг блокировала ее атаки на дистанции.

"Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня дело, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на" свежак ", а иногда даже в чаще. То, что я кричала, не имело никакой реакции и только она видела, что я ее обгоняют, просто подрезала, так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте я такие наглость и хамство видела впервые ", - возмутилась Пидгрушная.

Она убеждена, что Эберг за такое поведение заслуживало наказания.

"На последний подъем я уже пошла за ней, я начала шведку обгонять, фактически выровнялась, и в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала, и понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась снова и снова: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Повторюсь, это совершенно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать ", - заявила Пидгрушная.

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