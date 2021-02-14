Биатлон: украинец Прима совершил мощный прорыв в гонке преследования на ЧМ

14 февраля, 2021, 15:18

Украинский биатлонист Артем Прима в гонке преследования на чемпионате мира поднялся с 20-го на восьмое место

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Артем Прима начал гонку на 20-й позиции, на которой он финишировал в спринте. Однако украинец сумел осуществить прорыв и ворваться в топ-10. Наш биатлонист, несмотря на три штрафных круга, завершил пасьют восьмым.

Золото получил француз Эмильен Жаклен, который отстоял чемпионский титул в этой дисциплине. Серебро досталось шведу Себастьяну Самуэльсону, бронза - у норвежца Иоганнеса Бё.

Чемпионат мира по биатлону

Поклюка (Словения)

14 февраля

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) - 31.22,1 (0 штрафных кругов)

2. Себастьян Самуэльсон (Швеция) - отставание 7,3 (0)

3. Йоханнес Бё - (Норвегия) 8,1 (2)

8. Артем Прима (Украина) - 2.00,6 (3)

18. Богдан Цымбал (Украина) - 2.49,3 (1)

28. Дмитрий Пидручный (Украина) - 3.25,2 (6)

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