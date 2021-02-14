Биатлон: украинец Прима совершил мощный прорыв в гонке преследования на ЧМ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Артем Прима начал гонку на 20-й позиции, на которой он финишировал в спринте. Однако украинец сумел осуществить прорыв и ворваться в топ-10. Наш биатлонист, несмотря на три штрафных круга, завершил пасьют восьмым.
Золото получил француз Эмильен Жаклен, который отстоял чемпионский титул в этой дисциплине. Серебро досталось шведу Себастьяну Самуэльсону, бронза - у норвежца Иоганнеса Бё.
Чемпионат мира по биатлону
Поклюка (Словения)
14 февраля
Мужчины, гонка преследования, 12,5 км
1. Эмильен Жаклен (Франция) - 31.22,1 (0 штрафных кругов)
2. Себастьян Самуэльсон (Швеция) - отставание 7,3 (0)
3. Йоханнес Бё - (Норвегия) 8,1 (2)
8. Артем Прима (Украина) - 2.00,6 (3)
18. Богдан Цымбал (Украина) - 2.49,3 (1)
28. Дмитрий Пидручный (Украина) - 3.25,2 (6)
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете Чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивной борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на Чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на Чемпионате мира по биатлону
- 13 февраля в спринтерской гонке на Чемпионате мира лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 11-й.
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