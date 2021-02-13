Биатлон: две украинском попали в топ-15 на ЧМ в спринте
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Елена Пидгрушная заработала один штрафной круг и проиграла победительнице - Тирил Экгофф из Норвегии 1 мин 5,4 сек. В топ-15 попала еще одна наша биатлонистка - Дарья Блашка, которая с 1 промахом финишировала 14-й.
Серебро досталось француженке Анаис Шевалье-Буше, бронзу неожиданно получила Анна Сола из Беларуси.
Чемпиона мира
Поклюка (Словения)
Женщины
Спринт, 7,5 км
13 февраля
1. Тирил Екгофф (Норвегия) - 21.18,7 (0 штрафных кругов)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - отставание 12,0 (1)
3. Анна Сола (Беларусь) - 14,4 (0)
11. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.05,4 (1)
14. Дарья Блашко (Украина) - 1.12,2 (1)
37. Юлия Джима (Украина) - 1.58,4 (3)
50. Валя Семеренко (Украина) - 2,24.7 (3)
- Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
- После финиша Елена Пидгрушная обвинила шведку Анну Эберг в неспортивном борьбе во время заключительного этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира.
- Украинцы Артем Прима и Дмитрий Пидручный финишировали в топ-25 мужского спринта на чемпионате мира по биатлону
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