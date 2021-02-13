Биатлон: две украинском попали в топ-15 на ЧМ в спринте

13 февраля, 2021, 17:09

В спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 11-й

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Елена Пидгрушная заработала один штрафной круг и проиграла победительнице - Тирил Экгофф из Норвегии 1 мин 5,4 сек. В топ-15 попала еще одна наша биатлонистка - Дарья Блашка, которая с 1 промахом финишировала 14-й.

Серебро досталось француженке Анаис Шевалье-Буше, бронзу неожиданно получила Анна Сола из Беларуси.

Чемпиона мира

Поклюка (Словения)

Женщины

Спринт, 7,5 км

13 февраля

1. Тирил Екгофф (Норвегия) - 21.18,7 (0 штрафных кругов)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) - отставание 12,0 (1)

3. Анна Сола (Беларусь) - 14,4 (0)

11. Елена Пидгрушная (Украина) - 1.05,4 (1)

14. Дарья Блашко (Украина) - 1.12,2 (1)

37. Юлия Джима (Украина) - 1.58,4 (3)

50. Валя Семеренко (Украина) - 2,24.7 (3)

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