С апреля будут расти тарифы на электроэнергию, - эксперт
Заявил председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.
"Коммунальные тарифы уже выросли. Все это мы увидим в наших январских платежках. К примеру, в Киеве тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли на 10%, газ на около 30-35%, а в декабря 2020 года выросли тарифы на транспортировку газа. Также у нас выросли тарифы на теплоснабжение. Ведь я хочу напомнить. что ровно год назад мы получили от правительства Гончарука снижение тарифов на газ до 30% и состоялся перерасчет тарифов на теплоснабжение. Сейчас же мы имеем разницу около 1000 грн с прошлогодней. Поэтому мы прогнозируем дальнейший рост цен на коммунальные тарифы", - заявил Попенко.
Попенко спрогнозировал, что ближайший рост тарифов на электроэнергию состоится 1 апреля текущего года. По его словам Кабмин планирует утвердить цену 3,42 грн за более чем 300 кВт использования электроэнергии.
"Ближайший рост цен на тарифы за электроэнергию состоится в апреле этого года. В планы правительства входит утверждение цены 3,42 грн за более чем 300 кВт использованной электроэнергии. Также в марте-апреле мы ожидаем подписание президентом закона 2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". Этот закон призван на регулирование отношений между совладельцами многоквартирных домов и управляющих. А для того, чтобы выбрать управляющего нужно провести соответствующий конкурс, что автоматически приведет к росту на 20-25% стоимости обслуживания многоквартирного дома", - пояснил Попенко.
- Напомним, 28 декабря Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- 18 января Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн
- 19 января президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит действующих тарифов в Украине заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.
- 3 февраля газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по цене до 6,99 грн/куб.м
- 9 февраля, Кабмин, Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и мэры украинских городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам
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