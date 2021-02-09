С апреля будут расти тарифы на электроэнергию, - эксперт

9 февраля, 2021, 16:56

Несмотря на обещания правительства, тарифы на коммунальные услуги в Украине растут

Заявил председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.

"Коммунальные тарифы уже выросли. Все это мы увидим в наших январских платежках. К примеру, в Киеве тарифы на водоснабжение и водоотведение выросли на 10%, газ на около 30-35%, а в декабря 2020 года выросли тарифы на транспортировку газа. Также у нас выросли тарифы на теплоснабжение. Ведь я хочу напомнить. что ровно год назад мы получили от правительства Гончарука снижение тарифов на газ до 30% и состоялся перерасчет тарифов на теплоснабжение. Сейчас же мы имеем разницу около 1000 грн с прошлогодней. Поэтому мы прогнозируем дальнейший рост цен на коммунальные тарифы", - заявил Попенко.

Попенко спрогнозировал, что ближайший рост тарифов на электроэнергию состоится 1 апреля текущего года. По его словам Кабмин планирует утвердить цену 3,42 грн за более чем 300 кВт использования электроэнергии.

"Ближайший рост цен на тарифы за электроэнергию состоится в апреле этого года. В планы правительства входит утверждение цены 3,42 грн за более чем 300 кВт использованной электроэнергии. Также в марте-апреле мы ожидаем подписание президентом закона 2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг". Этот закон призван на регулирование отношений между совладельцами многоквартирных домов и управляющих. А для того, чтобы выбрать управляющего нужно провести соответствующий конкурс, что автоматически приведет к росту на 20-25% стоимости обслуживания многоквартирного дома", - пояснил Попенко.