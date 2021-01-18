18 января, 2021, 10:06

Кабинет министров устанавливает предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время брифинга, передает Эспрессо.TV .

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство принимает решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за кубометр голубого топлива", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

"Выше 6,99 гривен за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Итак, после сегодняшнего решения цена на газ для Украинской в среднем снизится на 30% при этом для части граждан это будет уменьшение почти на 40%", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн / м.куб цены, которая была в течение отопительного сезона 2018-2019 годов. По его словам, в зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потребление средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.