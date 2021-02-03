Нафтогаз договорился с 26 газсбытами о поставках населению газа в феврале по цене до 6,99 грн / куб.м

3 февраля, 2021, 12:45

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по цене до 6,99 грн / куб.м

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нефтегаз Украины".

Согласно сообщению, газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Трейдинг" заключила новые договоры с 26 сбытовыми предприятиями из 13 регионов для поставок газа населению в феврале по фиксированной правительством цене - не выше 6,99 грн / куб.м. Еще три поставщика решили работать по подписанным ранее годовым контрактам, взяв на себя все ценовые риски.

"Таким образом, Нафтогаз Трейдинг предоставит ресурс 29 компаниям с ожидаемыми поставками более 100 млн куб.м в месяц для обеспечения 1200000 бытовых потребителей", - отметили в пресс-службе.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, группа Нафтогаз обеспечила газом все заинтересованные сбытовые предприятия на условиях, позволяющих им работать в период действия предельных цен на газ. При этом большинство игроков рынка продолжают выполнять свои обязательства, чтобы сохранить лояльность потребителей.

"Для нас важна каждая компания, обслуживает она 100 домохозяйств или 350 000. Подчеркну, что абоненты сбытовых предприятий не становятся нашими клиентами. Именно поэтому мы и спрашиваем обезличенные данные, чтобы газ по фиксированной цене попал тем, кому он и предназначался - населению", - цитирует пресс служба слова Коболева.

Глава Нафтогаза добавил, что Украине необходимо создать базу потребителей энергоресурсов, что позволяет оказывать адресную помощь наиболее незащищенным абонентам в период ризки ценовых колебаний. По его словам, это станет финальным шагом на пути к завершению реформы газового рынка Украины и при этом позволит эффективно реализовывать социальные механизмы защиты тех, кто в этом нуждается.

Коболев добавил, что Нафтогаз продвигать эту идею и готов участвовать в реализации с соблюдением норм о защите личной информации.

Напомним, Кабмин постановлением от 18 января установил предельную фиксированную цену на газ в размере 6,99 грн.

Газоснабжающие компании должны представить годовые тарифы на газ для населения весной или летом, заявил премьер-министр Украины Шмыгаль.

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