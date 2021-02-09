Без отключений и изменения тарифов: правительство, мэры городов и НКРЕКП заключили Меморандум о поставках украинцам тепла и горячей воды

9 февраля, 2021, 13:40

Во вторник, 9 февраля, Кабмин, Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг и мэры украинских городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Согласно документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы бесперебойно будут получать отопление, а стоимость услуг поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома упродове текущего отопительного сезона не изменится.

Кроме того, Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его гражданам на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

"Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло", - отметили в ОПУ.

При этом правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переводить на органы местного самоуправления.

В ОПУ также добавили, что "Нафтогаз Украины" в 1 сентября 2021года разработает и внедрит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, должно предотвратить и новым колебаниям в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду повышать .

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