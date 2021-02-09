Без отключений и изменения тарифов: правительство, мэры городов и НКРЕКП заключили Меморандум о поставках украинцам тепла и горячей воды
Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.
Согласно документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы бесперебойно будут получать отопление, а стоимость услуг поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома упродове текущего отопительного сезона не изменится.
Кроме того, Меморандум предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его гражданам на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.
"Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло", - отметили в ОПУ.
При этом правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не переводить на органы местного самоуправления.
В ОПУ также добавили, что "Нафтогаз Украины" в 1 сентября 2021года разработает и внедрит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, должно предотвратить и новым колебаниям в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
- Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифы на тепло и горячую воду повышать .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти