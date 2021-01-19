Зеленский поручил провести полный аудит действующих тарифов в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства поручает заместителю руководителя офиса президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенным тарифам и тарифной политики в целом. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытового газа и пользования пассажирским транспортом ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что особое внимание следует уделить "таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и т.п.".

Кабинет министров Украины предложил всем категориям граждан "возможность для существенного снижения цены на газ и отопление".

"Задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан. Напоминаем, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках", - отметили в ОП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb