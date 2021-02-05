Ярош призвал закрыть телеканалы "Интер" и "Наш"

5 февраля, 2021, 11:32

Командующий УДА призвал СНБО и президента "сделать второй решительный шаг" и закрыть телеканалы "Интер" и "Наш"

Об этом экс-глава "Правого сектора" и лидер УДА Дмитрий Ярош написал в Facebook.

"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов" Интер "и" Наш "!" - отметил Дмитрий Ярош.

"Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" добавил он.

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