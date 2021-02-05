Ярош призвал закрыть телеканалы "Интер" и "Наш"
5 февраля, 2021, 11:32
Командующий УДА призвал СНБО и президента "сделать второй решительный шаг" и закрыть телеканалы "Интер" и "Наш"
Об этом экс-глава "Правого сектора" и лидер УДА Дмитрий Ярош написал в Facebook.
"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов" Интер "и" Наш "!" - отметил Дмитрий Ярош.
"Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" добавил он.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
- В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилиям по противодействию влияния России ".
- Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украины телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком
- 4 февраля националисты устроили акцию протеста под офисом телеканала "Наш". Произошли стычки .
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