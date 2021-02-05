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Ярош призвал закрыть телеканалы "Интер" и "Наш"


фото: zaxid.net
Командующий УДА призвал СНБО и президента "сделать второй решительный шаг" и закрыть телеканалы "Интер" и "Наш"

Об этом экс-глава "Правого сектора" и лидер УДА Дмитрий Ярош написал в Facebook.

"Призываю президента Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны сделать второй решительный шаг в борьбе с российской информационной агрессией - ввести санкции против владельцев еще двух рупоров Кремля: телеканалов" Интер "и" Наш "!" - отметил Дмитрий Ярош.

"Долой путинскую пропаганду с украинского информационного пространства!" добавил он.

  • Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
  • Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
  • В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилиям по противодействию влияния России ".
  • Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украины телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком
  • 4 февраля националисты устроили акцию протеста под офисом телеканала "Наш". Произошли стычки .

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