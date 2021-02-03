"Коллегиальное и юридически мотивированное решение": Зеленский о блокировании каналов Медведчука

3 февраля, 2021, 13:24

Об этом сообщает ОПГ .

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физической и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого", - отметил он.

Он заявил, что благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию.

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"Благодарен и представителям гражданского общества - за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО. Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ ", - подчеркнул президент.

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