"Шкуры, назовите цену!": Националисты пришли на пикет под телеканал Мураева "Наш", произошло столкновение
4 февраля, 2021, 13:54
Активисты "Общества будущего", "Традиции и порядка", "Сокола" и "Правого сектора" пришли на пикет под редакцию телеканала "Наш"
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.
Активисты объявили пикет против телеканала "Наш" на 13:00.
Примерно в 13:30 между сотрудниками телеканала и участниками пикета произошла потасовка.
Отмечается, что движение по близлежащей улице заблокирован. Активисты сообщают о задержанных полицией.
Стрим - Владимир Кошовенко:
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