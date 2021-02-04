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Espreso.tvОбщество"Шкуры, назовите цену!": Националисты пришли на пикет под телеканал Мураева "Наш", произошло столкновение

"Шкуры, назовите цену!": Националисты пришли на пикет под телеканал Мураева "Наш", произошло столкновение


фото: Скрін з відео
Активисты "Общества будущего", "Традиции и порядка", "Сокола" и "Правого сектора" пришли на пикет под редакцию телеканала "Наш"

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.

Активисты объявили пикет против телеканала "Наш" на 13:00.

Примерно в 13:30 между сотрудниками телеканала и участниками пикета произошла потасовка.

Отмечается, что движение по близлежащей улице заблокирован. Активисты сообщают о задержанных полицией.

Стрим - Владимир Кошовенко:

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