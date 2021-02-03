Минкульт попросит Youtube заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, - Ткаченко
3 февраля, 2021, 15:18
Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на YouTube
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
"Эти каналы представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - заявил он.
Он выразил уверенность, что платформа должна знать о том, "кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил , что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
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