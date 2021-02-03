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Espreso.tvОбществоМинкульт попросит Youtube заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Минкульт попросит Youtube заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на YouTube

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Эти каналы представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - заявил он.

Он выразил уверенность, что платформа должна знать о том, "кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".

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