Минкульт попросит Youtube заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, - Ткаченко

3 февраля, 2021, 15:18

Министерство культуры и информационной политики направит в YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина с просьбой закрыть их страницы на YouTube

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Эти каналы представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", - заявил он.

Он выразил уверенность, что платформа должна знать о том, "кто именно и как финансирует и производит враждебный контент".