"Садомазохистские фантазии": нардеп-"слуга" Вениславский об инициативе импичмента Зеленского
Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, в комментарии Интерфакс-Украина.
"Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционный платформы - За жизнь" нет и не будет", - сказал он.
Вениславский отметил, что согласно закону об импичменте, для запуска процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады - 226 голосов. Они являются основанием для начала процедуры импичмента.
По словам нардепа, ни 226 голосов, ни 150, необходимых для создания временной следственной комиссии, ОПЗЖ точно не соберет, ведь другие оппозиционные политические силы парламента поддерживают решение президента и Совета национальной безопасности и обороны, о чем они неоднократно заявили. Кроме того, юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления.
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Вениславский заметил, что указ Зеленского о введении в действие решения СНБО и применения санкций - это "действие, которое полностью отвечает конституционным полномочиям президента, закону о санкциях и закону о СНБО".
Нардеп-"слуга" сообщил, что президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование, и это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях.
В свою очередь политическую составляющую заявлений ОПЗЖ Вениславский назвал "какими-то садомазохистскими фантазиями, которые точно не будут иметь никаких юридических или политических последствий, а являются исключительно политическими манипуляциями", и сами инициаторы осознают, что подобные заявления "не имеют никаких перспектив".
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- В Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
- 4 февраля партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что депутаты "Оппозиционной платформы - за жизнь" инициативой импичмента Владимиру Зеленскому пытаются "внести раскол и спровоцировать внутренний кризис" в Украине.
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