"Садомазохистские фантазии": нардеп-"слуга" Вениславский об инициативе импичмента Зеленского

5 февраля, 2021, 16:38

ОПЗЖ не может инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского, поскольку не имеет для этого возможностей и оснований

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, в комментарии Интерфакс-Украина.

"Оснований и возможностей для начала реализации процедуры импичмента у "Оппозиционный платформы - За жизнь" нет и не будет", - сказал он.

Вениславский отметил, что согласно закону об импичменте, для запуска процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады - 226 голосов. Они являются основанием для начала процедуры импичмента.

По словам нардепа, ни 226 голосов, ни 150, необходимых для создания временной следственной комиссии, ОПЗЖ точно не соберет, ведь другие оппозиционные политические силы парламента поддерживают решение президента и Совета национальной безопасности и обороны, о чем они неоднократно заявили. Кроме того, юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления.

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Вениславский заметил, что указ Зеленского о введении в действие решения СНБО и применения санкций - это "действие, которое полностью отвечает конституционным полномочиям президента, закону о санкциях и закону о СНБО".

Нардеп-"слуга" сообщил, что президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование, и это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях.

В свою очередь политическую составляющую заявлений ОПЗЖ Вениславский назвал "какими-то садомазохистскими фантазиями, которые точно не будут иметь никаких юридических или политических последствий, а являются исключительно политическими манипуляциями", и сами инициаторы осознают, что подобные заявления "не имеют никаких перспектив".

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