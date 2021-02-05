"Титаник несется на айсберг": Геращенко о Зеленском и "слуг народа"

5 февраля, 2021, 13:57

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко прокомментировала инициативу ОПЗЖ по процедуре импичмента президента Владимира Зеленского и осознание "слуг народа", что "Титаник несется на айсберг"

Об этом она заявила в кулуарах ВР в комментарии журналистам 5 февраля, передает Еспресо.TV .

Геращенко отметила, что в партии ОПЗЖ прекрасно осознают, что в силу закона процедура импичмента президенту Владимиру Зеленскому невозможна. Но они будут давить на Зеленского из-за протестов и через сбор подписей.

"Это красивая картинка - принести миллионы подписей. Я убеждена, что миллионы подписей за отставку, за импичмент Зеленского легко собираются, даже без этих трех" телепомийок ", которые закрыли", - сказала нардеп.

По ее словам, нардепы ОПЗЖ будут приносить подписи в зал ВР и показывать все это.

"Ну, а Зеленского это будет бить, не только на его эмоциональное состояние, потому что он любит аплодисменты и не всегда готов лицом к лицу встречаться со сложностями политическими. Но это будет бить и по его команде, которая осознает, что" Титаник несется на айсберг ", - отметила Геращенко.

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