"Титаник несется на айсберг": Геращенко о Зеленском и "слуг народа"
Об этом она заявила в кулуарах ВР в комментарии журналистам 5 февраля, передает Еспресо.TV .
Геращенко отметила, что в партии ОПЗЖ прекрасно осознают, что в силу закона процедура импичмента президенту Владимиру Зеленскому невозможна. Но они будут давить на Зеленского из-за протестов и через сбор подписей.
"Это красивая картинка - принести миллионы подписей. Я убеждена, что миллионы подписей за отставку, за импичмент Зеленского легко собираются, даже без этих трех" телепомийок ", которые закрыли", - сказала нардеп.
По ее словам, нардепы ОПЗЖ будут приносить подписи в зал ВР и показывать все это.
"Ну, а Зеленского это будет бить, не только на его эмоциональное состояние, потому что он любит аплодисменты и не всегда готов лицом к лицу встречаться со сложностями политическими. Но это будет бить и по его команде, которая осознает, что" Титаник несется на айсберг ", - отметила Геращенко.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- В Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
- 4 февраля партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что депутаты "Оппозиционного платформы - за жизнь" инициативой импичмента Владимиру Зеленскому пытаются "внести раскол и спровоцировать внутренний кризис" в в Украине.
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