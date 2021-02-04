Блокировка каналов Медведчука: ОПЗЖ на съезде приняла решение начать процесс импичмента Зеленского

4 февраля, 2021, 17:04

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Делегаты осудили "антиконституционные и противоправные действия Зеленского" в связи с введением санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

"Фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента путем импичмента", - говорится в решении

Областным партийным организациям было поручено начать сбор подписей в поддержку импичмента.