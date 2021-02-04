Блокировка каналов Медведчука: ОПЗЖ на съезде приняла решение начать процесс импичмента Зеленского
4 февраля, 2021, 17:04
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Делегаты осудили "антиконституционные и противоправные действия Зеленского" в связи с введением санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и ZIK.
"Фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента путем импичмента", - говорится в решении
Областным партийным организациям было поручено начать сбор подписей в поддержку импичмента.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- В Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
- В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилиям по противодействию влияния России ".
- Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украины телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком.
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