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Espreso.tvОбществоБлокировка каналов Медведчука: ОПЗЖ на съезде приняла решение начать процесс импичмента Зеленского

Блокировка каналов Медведчука: ОПЗЖ на съезде приняла решение начать процесс импичмента Зеленского


фото: reuters
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Делегаты осудили "антиконституционные и противоправные действия Зеленского" в связи с введением санкций против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

"Фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента путем импичмента", - говорится в решении

Областным партийным организациям было поручено начать сбор подписей в поддержку импичмента.

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