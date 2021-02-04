ОПЗЖ пытается спровоцировать кризис в государстве инициативой импичмента Зеленскому, - Мендель
Об этом она написала на своей странице в Facebook .
"На ком шапка горит. За закрытие пророссийской пропаганды, что подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента президента", - написала Мендель.
Она отметила, что решение закрыть пропагандистские медиаплатформе - коллегиальное и широко поддержано украинским обществом - соответствует действующей Конституции Украины и действующему закону Украины "О санкциях".
"Было предсказуемо, что ОПЗЖ будет пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры. Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителе этой политической структуры. На самом деле в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитана на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединения общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии ", - написала Мендель.
Также пресс-секретарь Зеленского заметила, что не стоит отождествлять свободу слова и произвол пропаганды и "тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур".
"Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - отметила Мендель.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- В Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
- В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилиям по противодействию влияния России ".
- Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украины телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком.
- 4 февраля партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.
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