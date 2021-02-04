ОПЗЖ пытается спровоцировать кризис в государстве инициативой импичмента Зеленскому, - Мендель

4 февраля, 2021, 19:36

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что депутаты "Оппозиционной платформы - за жизнь" инициативой импичмента Владимиру Зеленскому пытаются "внести раскол и спровоцировать внутренний кризис" в в Украине

Об этом она написала на своей странице в Facebook .

"На ком шапка горит. За закрытие пророссийской пропаганды, что подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента президента", - написала Мендель.

Она отметила, что решение закрыть пропагандистские медиаплатформе - коллегиальное и широко поддержано украинским обществом - соответствует действующей Конституции Украины и действующему закону Украины "О санкциях".

"Было предсказуемо, что ОПЗЖ будет пытаться спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры. Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителе этой политической структуры. На самом деле в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитана на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединения общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии ", - написала Мендель.

Также пресс-секретарь Зеленского заметила, что не стоит отождествлять свободу слова и произвол пропаганды и "тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур".

"Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса - спасения активов одного человека", - отметила Мендель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb