Подсанкционный нардеп Козак финансировал из своей кипрской оффшорки компанию, через которую в Украину пытались продавать уголь из ОРДЛО, - ЦПК

4 февраля, 2021, 11:16

В Центре противодействия коррупции утверждают: кипрская оффшорная компания Тараса Козака Hakail Limited предоставила гонконгской фирме-прокладке кредит на покупку угля из ОРДЛО. Кредит не вернули, а фирма Козака его "списала"

Об этом исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк написала в блоге на "Украинской правде".

Каленюк прокомментировала инсайд из СБУ, в котором отмечается, что телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которое получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО.

"Правоохранители также подозревают, что представители "Донских углей" вместе с ГП "Торговый дом "Восточный Энерго-Альянс"", "Министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержания деятельности псевдореспублики", - говорилось в сообщении "УП".

Исполнительный директор ЦПК в свою очередь отметила, что ее организация исследовала связи Тараса Козака с ОРДЛО и прослеживает финансирование им терроризма с 2014 года.

"Согласно официальным данным 16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться в Южной Африке, но в 2016 году "Украинская правда" обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР", - пояснила Каленюк.

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"Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак", - отметила Каленюк.

Каленюк отметила, что Тарас Козак указывает Hakail Limited как свою собственность в декларациях с 2015 по 2019 год.

По данным государственного реестра Кипра Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Тараса Козака - Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Согласно аудиторским отчетам по этому кредитному договору компания гонконгская Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы $7,4 млн кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2.5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

Таким образом, по схеме списания долгов кипрская оффшорка нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака профинансировала фирму, которая пыталась продавать уголь из ОРДЛО, выдавая его за южноафриканский, в Украине.

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