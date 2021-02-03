Санкции против Козака связывают с поставками угля с ОРДЛО, - СМИ

3 февраля, 2021, 10:27

Основанием для санкций против нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака стали схемы с поставками угля с оккупированных территорий, способствующих финансированию терроризма, считают СМИ

Об этом со ссылкой на данные источников написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Зеленский применил санкции против Козака законно - через финансирование терроризма. Доказательства связей с террористами СБУ надо будет выложить в суде", - написал Бутусов.

Согласно данным следствия СБУ, структуры Козака связанные с торговлей углем с оккупированных территорий, а наличные средства от этих операций передавались в Украине для финансирования структур Козака. И поэтому закон Украины о санкциях статья 1 предоставляет государству следующие полномочия: "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность" . Согласно закону санкции на Козака могут быть применены как к субъекту террористической деятельности. "Процедура и порядок введения санкций определяется исключительно указом президента, а не законом, поэтому Глава государства имеет право вводить санкции как только видит для этого достаточно оснований и доказательств. Установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму. но на защиту в Козака остается. Теперь Козак подаст в суд и Служба безопасности должна выложить доказательства причастности его к террористической деятельности в суде. Дело по Козаку находится в Главном следственном управлении СБУ, они будут готовить материалы для судебного процесса ", - отметил Бутусов.

ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и Офисе президента сообщил, что заседание СНБО по санкциям не проводилось в традиционной форме.

В данном случае был расписан время, когда каждый из членов СНБО должен был прийти на 4 этаж Банковой, чтобы поставить не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака.

Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным издания, на протяжении января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, который ведет в стране антиукраинской деятельности.

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