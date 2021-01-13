После отдыха в Дубае: Тупицкий заявил, что в аэропорту его ожидает "шоу с вручением подозрения"

13 января, 2021, 17:32

Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что по его возвращении с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения"

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Как отмечается, председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис Президента стало известно, что вечером, 13 января, после его возвращения с семьей и ОАЭ в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу с инсценировкой вручения подозрения".

Тупицкий отметил, что это "является очередной попыткой дискредитировать его как судью и председателя Конституционного Суда Украины".

По его словам, целью этих действий является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению дел.

Тупицкий также отметил, что порядок осуществления вручения уведомления о подозрении должен произойти исключительно в пределах надлежащей правовой процедуры.

Напомним, в СМИ появилась информация, что глава КСУ Тупицкий отдыхает в ОАЭ на вилле стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки.

Впоследствии в Конституционном суде заявили, что отстраненный председатель суда Александр Тупицкий находится в отпуске, который вместе с женой и сыном проводит в Объединенных Арабских Эмиратах.

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