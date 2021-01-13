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Espreso.tvОбщество"Не планировали такого": ОГПУ относительно заявления Тупицкого о "шоу с вручением подозрения"

"Не планировали такого": ОГПУ относительно заявления Тупицкого о "шоу с вручением подозрения"


фото: УП
В Офисе генпрокурора опровергли заявление председателя Конституционного суда Александра Тупицкого о планах проведения "шоу с инсценировкой вручения подозрения"

Об этом в ОГПУ сообщили в комментарии Украинской правде.

"Офис генпрокурора не планирует и не планировал уведомления о подозрении. Председатель Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре поставлен в известность о подозрении 28 декабря 2020 года", - отметили в Офисе.

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