"Не планировали такого": ОГПУ относительно заявления Тупицкого о "шоу с вручением подозрения"

13 января, 2021, 20:29

В Офисе генпрокурора опровергли заявление председателя Конституционного суда Александра Тупицкого о планах проведения "шоу с инсценировкой вручения подозрения"

Об этом в ОГПУ сообщили в комментарии Украинской правде.

"Офис генпрокурора не планирует и не планировал уведомления о подозрении. Председатель Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре поставлен в известность о подозрении 28 декабря 2020 года", - отметили в Офисе.

Напомним, в СМИ появилась информация, что глава КСУ Тупицкий отдыхает в ОАЭ на вилле стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки.

Впоследствии в Конституционном суде заявили, что председатель суда Александр Тупицкий находится в отпуске, который вместе с женой и сыном проводит в Объединенных Арабских Эмиратах.

13 января председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что после его возвращения с отдыха в Киев в аэропорту планируется проведение "шоу с инсценировкой вручения подозрения".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb