Степанов: необходимы изменения в план вакцинации, чтобы привить Зеленского вне очереди

2 февраля, 2021, 13:44

Министр здравоохранения высказался за вакцинацию первых лиц государства первыми для того, чтобы они показали пример остальному населению

Об этом министр здравоохранения заявил в эфире одного из утренних ток-шоу, передает "Цензор.нет".

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что будет делать прививки от коронавируса.

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Он отметил такую же готовность это сделать и у президента Владимира Зеленского, чтобы "собственным примером показать, что прививки важны и их делать необходимо". Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться.

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"Нужно внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - рассказал Степанов.

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