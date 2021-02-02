Степанов: необходимы изменения в план вакцинации, чтобы привить Зеленского вне очереди
Об этом министр здравоохранения заявил в эфире одного из утренних ток-шоу, передает "Цензор.нет".
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что будет делать прививки от коронавируса.
Читайте также: Кабмин обнародовал календарный план вакцинации. Инфографика
Он отметил такую же готовность это сделать и у президента Владимира Зеленского, чтобы "собственным примером показать, что прививки важны и их делать необходимо". Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться.
Читайте также: Степанов рассказал, кого в Украине вакцинируют от коронавируса первыми
"Нужно внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", - рассказал Степанов.
- Напомним, согласно действующему плану вакцинации, в ноябре 2021 года предусмотрена вакцинация возрастных групп от 60 лет и старше, а также всех медработников и военных.
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech уже в феврале.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной .
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти