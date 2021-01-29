Кабмин обнародовал календарный план вакцинации. Инфографика
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - сказал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Согласно графику первыми вакцины получат медики стационаров по борьбе с COVID-19. К ноябрю планируют вакцинировать всех врачей, структуры госбезопасности и пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше.
- Напомним, главный санврач Ляшко рассказал, что в правительстве планируют начать вакцинацию с середины февраля.
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