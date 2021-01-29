Кабмин обнародовал календарный план вакцинации. Инфографика

29 января, 2021, 18:58

29 января Кабмин обнародовал план вакцинации различных категорий населения на 2021 год

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет 5 этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - сказал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также: В Украине записаться на вакцинацию от коронавируса можно будет тремя способами, - Ляшко

Согласно графику первыми вакцины получат медики стационаров по борьбе с COVID-19. К ноябрю планируют вакцинировать всех врачей, структуры госбезопасности и пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше.

Напомним, главный санврач Ляшко рассказал, что в правительстве планируют начать вакцинацию с середины февраля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо