Степанов рассказал, кого в Украине вакцинируют от коронавируса первыми
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Интерфакс-Украина.
"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни", - сказал Степанов.
По его словам среди первых также вакцинируют работников лабораторий, проводящих исследования на COVID-19, всех сотрудников экстренной медицинской помощи, в том числе водителей; людей, находящихся в специализированных учреждениях, а также работников этих учреждений. Кроме того, прививки получат военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил.
Степанов добавил, что на первом этапе планируется вакцинировать около 367,5 тыс. человек.
- Напомним, 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech уже в феврале.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной.
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