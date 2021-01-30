Степанов рассказал, кого в Украине вакцинируют от коронавируса первыми

30 января, 2021, 17:05

Первыми прививки от коронавируса в Украине получат работники мобильных бригад по вакцинации и медицинских, которые лечат больных COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Интерфакс-Украина.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

По его словам среди первых также вакцинируют работников лабораторий, проводящих исследования на COVID-19, всех сотрудников экстренной медицинской помощи, в том числе водителей; людей, находящихся в специализированных учреждениях, а также работников этих учреждений. Кроме того, прививки получат военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил.

Степанов добавил, что на первом этапе планируется вакцинировать около 367,5 тыс. человек.

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