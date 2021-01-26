Пройдет в пять этапов: Шмыгаль рассказал детали программы вакцинации от COVID-19

26 января, 2021, 11:07

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как будет проходить кампания по вакцинации от COVID-19

Об этом Шмыгаль сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо. TV.

"Правительство имеет четкий план проведения вакцинации, законтрактовал необходимое количество вакцин, которые необходимы для того, чтобы все желающие получили эту возможность, и подготовили для этого необходимую логистическую инфраструктуру, чтобы начать вакцинацию населения уже в феврале", - сказал Шмыгаль.

По его словам, план или дорожная карта вакцинации включает пять этапов.

Так, в первую очередь будут вакцинировать людей с критическим риском инфицирования - медработников и персонал, оказывающий помощь больным коронавирусом, а также людей в домах престарелых, военнослужащих Операции объединенных сил (ООС), которые находятся на передовой. В общем, в рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тыс. человек.

Второй этап, по словам Шмыгаль, предусматривает вакцинацию людей с очень высоким риском инфицирования - соцработников, людей старше 80 лет. В рамках второго этапа плановое охвата прививками составляет 2 млн 540 тыс. человек.

На третьем этапе будут вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства. К этой категории премьер отнес работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полицию, СБУ, учителей. На этом этапе планируется охватить 7,2 млн человек.

Четвертый этап включает людей с высоким уровнем инфицирования - людей от 60 лет, взрослых с сопутствующими заболеваниями и другие категории населения.

В конце кампании по вакцинации, на пятом этапе, будут вакцинировать людей, которые не входят ни в одну из групп риска.

"Общая цель дорожной карты - охват не менее 50% населения до конца 2022 года", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина будет обеспечена вакцинами в те сроки, которые были запланированы.

Среди источников получения вакцин Шмыгаль назвал инициативу COVAX в рамках которой Украина ожидает получить от 8 до 16 млн доз в течение года.

"Украина уже подала все необходимые документы для получения вакцин так называемой первой волны. До 1 февраля ожидаем решения COVAX о включении в распределение в рамках первой волны и в случае положительного решения получим в феврале от 100 до 200 тыс. вакцин Pfizer / BionTech", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что кроме Pfizer / BionTech в рамках инициативы Украина сможет получить вакцины AstraZeneca, NovaVax и Sanofi.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что Украина заключила соглашение на поставку вакцины Sinovac, 700 тыс. доз которой ожидаются через четыре недели.

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