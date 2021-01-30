Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer уже в феврале, - Ляшко

30 января, 2021, 15:09

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech уже в феврале

Об этом Ляшко сообщил в facebook.

По его словам, Украина получила ответ от COVAX и получит более 100 тыс. доз вакцины уже в следующем месяце.

"В феврале Украина получит 117 тысяч доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19. COVAX получили заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, среди которых и Украина. Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизким условиями хранения", - написал Ляшко.

Он добавил, что в течение первого полугодия Украина также получит 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford.

"Параллельно, в течение первого полугодия, начиная с февраля, мы сможем получить от 2,2 до 3,7млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов кампании. И это только в рамках механизма COVAX", - сообщил Ляшко.

Напомним, 29 января Кабмин обнародовал план вакцинации различных категорий населения на 2021 год.

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