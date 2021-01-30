Зеленский пообещал, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
По словам Зеленского, вакцинация от COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.
"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство", - сказал Зеленский.
Также президент призвал вакцинироваться всех украинцев.
"У нас всегда идут споры по даже уже известным вакцинам. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", - отметил Зеленский.
- Напомним, 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech уже в феврале.
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